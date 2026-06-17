Samsun'da Aranan 3 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Aranan 3 Hükümlü Yakalandı

Samsun\'da Aranan 3 Hükümlü Yakalandı
17.06.2026 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 3 hükümlü, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan hakkında 13 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E., İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda ise "Hırsızlık", "Konut Dokunulmazlığını İhlal Etmek" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından hakkında toplam 13 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., İlkadım ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, ceza infaz kurumuna gönderildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada da "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. (45), Bafra ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Aranan 3 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı
Polonya’da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti Polonya'da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti
Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran: Köyde daha önce hiçbir çocuk ölmedi Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran: Köyde daha önce hiçbir çocuk ölmedi
Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran: Köpekler ilk Nevzat Bahtiyar’ın evinin yanında havlamaya başladı Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran: Köpekler ilk Nevzat Bahtiyar’ın evinin yanında havlamaya başladı
Doruk Madencilik’te İşçi Alacakları İçin Protokol İmzalandı Doruk Madencilik'te İşçi Alacakları İçin Protokol İmzalandı
Premier Lig’e yükselen Acun Ilıcalı’nın Hull City’si ilk bombayı patlatıyor Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk bombayı patlatıyor

16:14
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası’na veda edebilir
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir
16:01
Galatasaray’da Jhon Duran heyecanı Okan Buruk’tan onay çıktı
Galatasaray'da Jhon Duran heyecanı! Okan Buruk'tan onay çıktı
14:56
Avukatlar cüppeyi çıkartıp yerine uyuşturucu asmış
Avukatlar cüppeyi çıkartıp yerine uyuşturucu asmış
14:38
Bahçeli’nin “Yanındayız“ dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
Bahçeli'nin "Yanındayız" dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
14:18
G7 zirvesine geç kalan Trump’tan bomba tepki: Patron benim
G7 zirvesine geç kalan Trump'tan bomba tepki: Patron benim
14:09
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 16:21:52. #.0.5#
SON DAKİKA: Samsun'da Aranan 3 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.