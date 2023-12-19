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Samsun'da aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da aranan şahıs yakalandı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, 11 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve 14 aydır aranan O.K. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun\'da aranan şahıs yakalandı
19.12.2023 - 16:39,
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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada hakkında 11 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve 14 aydır aranan şahsı yakaladı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen ortak çalışmalar neticesinde, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama" suçlarından hakkında 11 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve 14 aydır aranan O.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Saklandığı evde yakalanan O.K., bugün Çarşamba Adliyesine sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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