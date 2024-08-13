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Samsun'da aranan şahıs yakalandı

Samsun\'da aranan şahıs yakalandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

13.08.2024 19:08
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Samsun Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, kasten yaralama suçundan 14 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan H.Y. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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