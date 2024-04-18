Samsun'da bir apartmanın 5. katındaki balkondan çay ocağının önüne düşen saksı az kalsın faciaya neden oluyordu.
Olay, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 5. katındaki balkonda bulunan plastik saksı yere düştü. Çay ocağının önüne düşen saksı paramparça olurken, saksıda bulunan topraklar etrafa saçıldı. Saksının düştüğü çay ocağı önünde o sırada kimsenin oturmaması muhtemel bir faciayı önledi. Olayın ardından balkonda bulunan diğer saksılar ev sahibi tarafından kaldırıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da bir apartmanın 5. katındaki balkondan düşen saksı faciaya neden oluyordu - Son Dakika
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 29 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 organizatör hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, bir otomobile de el konuldu.
Adıyaman'da meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Z, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından Mahsen Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Araç İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir kişinin yaralanması ve gasbedilmesi olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yakalanan şüpheli Y.G, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten yaralama ve gasp' suçundan tutuklandı.
İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan bir kavgada arkadaşı tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansırken, anne uyuşturucunun olayın sebebi olduğunu belirterek suçluların en ağır cezayı almasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?