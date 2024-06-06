Samsun'da Banka Dolandırıcısı Hapis Cezasına Çarptırıldı

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Samsun'da bankadan aradığını söyleyerek bir kişiyi dolandıran şahıs, yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden A.S. adlı kadını telefonla arayarak kendisini bankadan aradığını belirtip hesap bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilmeye çalışıldığını söyleyip korkutup kandırarak gönderilen koda onay verdirilip dolandırdı. Dolandırıcı A.S.'nin hesabından 7 bin 780 TL EFT yaptı, 200 lira ve 50 lira olmak üzere 250 liralıkta harcama yaptı. Dolandırıldığını anlayan A.S.'nin şikayetçi olması üzerine Bilal A. hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahallesi'nde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Bilal A. mahkemece 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN