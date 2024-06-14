Samsun'da bebek bezi fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor

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Samsun'da bebek bezi fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Tekkeköy ilçesi, Şabanoğlu Mahallesi Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Pedo bebek bezi fabrikasında sabah saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında fabrika alevlere teslim oldu. Tüm ekiplerin seferler olduğu yangın, öğle saatlerinde kontrol altına alındı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre uzun uğraşlar sonucunda fabrikada çıkan yangının kontrol altına alındığı, soğutma işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN