Samsun'da Bebek Bezi Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Samsun'da Bebek Bezi Fabrikasında Yangın Çıktı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Pedo bebek bezi fabrikasında çıkan yangın, dronla havadan görüntülendi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

14.06.2024 11:23
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Samsun'da bebek bezi fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürerken, yangın bölgesi dronla havadan görüntülendi.

Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) bulunan Pedo bebek bezi fabrikasında sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 saat vardiyalı çalışan bebek bezi fabrikasında yangın çıktı. İşçiler yangını fark edip 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Yangın yerine itfaiye, polis, AFAD ve ambulans sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Alevler fabrikayı tamamen sararken, yangın söndürme çalışmasına itfaiyenin yanı sıra polis TOMA'sı, Orman İşletme Müdürlüğü araçları ve su tankerleri de destek verdi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangının bitişikteki fabrikalara sıçraması önlendi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş yangın yerinde incelemelerde bulundu. 5 saattir devam eden yangını söndürmek için ekipler yoğun şekilde çalışıyor.

Yangın mahalli havadan görüntülendi. Olayın vahameti havadan daha net anlaşıldı. Yangın nedeniyle gökyüzünü kara bulutlar kaplarken, Samsun şehir merkezinin doğu yakası da pusla kaplandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Bebek Bezi Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika

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