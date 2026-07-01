Samsun'da Bebek İddiası: Kadın Tutuklu - Son Dakika
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Samsun'da Bebek İddiası: Kadın Tutuklu

Samsun\'da Bebek İddiası: Kadın Tutuklu
01.07.2026 14:58
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Samsun'da evde doğduğu bebeğini çöpe attığı iddiası ile tutuklu yargılanan kadın davasına devam edildi.

Samsun'da evinde doğurduğu bebeğini çöpe attığı iddiasıyla 'yenidoğan çocuğu kasten öldürmek' suçundan tutuklu yargılanan 3 çocuk annesi kadının davasına devam edildi. Duruşmada doktor ve bebeğin babası olduğu öne sürülen kişinin ifadeleri dinlenirken, mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 42 yaşındaki 3 çocuk annesi ve eşinden boşandığı öğrenilen Hanım C., hamileliğini gizleyerek evinde tek başına doğum yaptı. Doğumun ardından rahatsızlanan kadın, 14 Ekim'de Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan kontrollerde doğum yaptığı belirlenince bebeğin ortada olmaması üzerine durum polise bildirildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kadının beyanı doğrultusunda çöp konteynerleri ve çöp aktarma istasyonunda arama yapılmasına rağmen bebeğe ulaşılamadı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan kadın, ilk ifadesinde bebeğini evde doğurduğunu, bir süre sonra öldüğünü fark ederek poşete koyup çöpe attığını söyledi. Savcılıktaki ifadesinde ise bebeğin canlı doğduğunu belirtti. Tutuklanan kadın hakkında 'yenidoğan çocuğu kasten öldürmek' suçundan Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık, avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı. Tanık olarak dinlenen Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Ek Binası'nda görevli asistan doktor, sanığın kendisine evde doğum yaptığını söylediğini anlattığını, aşırı kan kaybı nedeniyle yoğun bakıma alındığını ifade etti. Doktor, bebeğin ölü mü yoksa canlı mı doğduğunu ise hatırlamadığını söyledi.

Tanık olarak dinlenen bebeğin babası olduğu iddia edilen Mustafa D. ise sanıkla yaklaşık 3 yıldır birlikte olduklarını belirterek, hamile olduğunu öğrendiğinde DNA testi yaptırabileceklerini ve çocuk kendisinden çıkarsa sahip çıkacağını söylediğini ifade etti. Mustafa D., sanığın kendisine çocuğu sosyal hizmetlere vereceğini söylediğini, doğum yaptığını ise polislerin gelmesiyle öğrendiğini dile getirdi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Hanım C. ise Mustafa D.'den başka kimseyle ilişkisinin olmadığını, daha önce de onun rızasıyla çocuk aldırdığını öne sürerek, "Bebek ölü doğdu ve korkup banyoda sakladıktan sonra çöpe attım. Özel çocuğum cezaevinde bulunduğum süre içinde ilaçlarını kullanamadı. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı tutukluluk halinin devamını talep ederken, sanığın avukatı İlhan Ayrancı ise delillerin toplandığını, kaçma ve delil karartma şüphesinin bulunmadığını belirterek müvekkilinin adli kontrol şartıyla tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe erteledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Samsun, Bebek, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Bebek İddiası: Kadın Tutuklu - Son Dakika

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