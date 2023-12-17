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Samsun'da bıçaklı saldırı: 2 kardeş yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da bıçaklı saldırı: 2 kardeş yaralandı

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen olayda bıçaklı saldırıya uğrayan Emre U. ve Erden U. kardeşler yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve saldırgan gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Samsun\'da bıçaklı saldırı: 2 kardeş yaralandı
17.12.2023 - 12:37,
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Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kardeş yaralandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Emre U. ve Erden U. kardeşler yaralandı. Yaralı kardeşler özel bir hastanede ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Emre U. yoğun bakım servisinde tedavisi altına alındı. Kardeşlerin bıçaklanmasıyla ilgili 16 yaşındaki İ.B. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Samsun, Canik, Son Dakika

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