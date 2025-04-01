Samsun'da Bıçaklı Saldırı: Saldırgan Yakalandı

Samsun'da bir kişi bıçakla ağır yaralayan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Özkan K. (55) ağır yaralandı. Yaralı şahıs Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan kaçtı. Polis, bıçaklı saldırıyı H.M.'nin (29) gerçekleştirdiğini tespit ederek şahsı yakalayıp gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN