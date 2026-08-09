Bir haftadır haber alınamayan gurbetçi polisi alarma geçirdi

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir haftadır kendisinden haber alınamayan 48 yaşındaki gurbetçi, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. 4. kattaki eve pencereden giren polis ve itfaiye ekipleri, şahsın evde olmadığını tespit etti.

Olay, İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Ö.'den (48) yaklaşık bir haftadır haber alamayan arkadaşı, şahsın kaldığı 4. kattaki evine geldi. Kapının açılmaması ve telefonla da Murat Ö.'ye ulaşamayan arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, savcının talimatı doğrultusunda eve girilmesine karar verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile polis, açık olan 4. kattaki pencereden eve girdi. Evde yapılan kontrolde Murat Ö.'nün içeride bulunmadığı tespit edilirken, ekipler adresten ayrıldı.