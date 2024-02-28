Samsun'da bir kamyonda 200 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da bir kamyonda 200 litre etil alkol ele geçirildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapılan bir aramada, polis ekipleri bir kamyonun kasasında bulunan koliler içinde sahte içki yapımında kullanılan 200 litre etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

28.02.2024 19:52  Güncelleme: 19:54
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Samsun'da bir kamyonda 200 litre etil alkol ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da bir kamyonda arama yapan polis, koliler içinde 200 litre etil alkol ele geçirdi.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonun kasasında yaptıkları aramada koliler içindeki şişelerde sahte içki yapımında kullanılan 200 litre etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da bir kamyonda 200 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da bir kamyonda 200 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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