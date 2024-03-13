Samsun\'da bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı

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Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Y.A., 3 yerinden yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.A., tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan kaçtı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN