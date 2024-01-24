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Samsun'da Bir Kişi Kız Kardeşini Rahatsız Eden Şahsı Bıçakladı - Son Dakika
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Samsun'da Bir Kişi Kız Kardeşini Rahatsız Eden Şahsı Bıçakladı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, kız kardeşini rahatsız eden şahsı bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Samsun\'da Bir Kişi Kız Kardeşini Rahatsız Eden Şahsı Bıçakladı
24.01.2024 - 22:51,
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, kız kardeşini rahatsız eden şahsı bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, Mevlana Mahallesi Eki Şube Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Y.E., kız kardeşine rahatsızlık verdiği iddia edilen 19 yaşındaki G.K. ile karşılaştı. Aracından inen G.K. ile Y.E arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.E., G.K'yi bıçakladı. Y.E.'nin annesinin olay yerinde bıçaklanan G.K.'ye "Sana yüz kere dedim çocuğun peşini bırak" diye bağırması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayı gören Bafra Belediyesi temizlik işleri işçileri 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan şahsı Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay yerinden kaçan Y.E. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor' - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Samsun, Bafra, Güvenlik, Şiddet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Bir Kişi Kız Kardeşini Rahatsız Eden Şahsı Bıçakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Bir Kişi Kız Kardeşini Rahatsız Eden Şahsı Bıçakladı - Son Dakika
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