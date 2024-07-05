Samsun'da Bir Kişi Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Samsun'da Bir Kişi Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu

Samsun'un Atakum ilçesinde, Umut Kemal Ekşi adlı bir kişi kaldığı evde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın cinayet mi intihar mı olduğu araştırılıyor. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ve kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda belirlenecek. Soruşturma devam ediyor.

05.07.2024 18:36
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Samsun'da bir kişi silah vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinden haber alamayan Umut Kemal Ekşi'nin (43) kaldığı 1+1 dairede cansız bedeni bulundu. Yatak odasında tabancayla vurulmuş halde bulunan Ekşi'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Polis olayın cinayet mi intihar mı olduğunu araştırıyor.

Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Bir Kişi Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu - Son Dakika

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