Samsun'da bir kişinin cop ile darp edilmesiyle ilgili tutuklama - Son Dakika
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Samsun'da bir kişinin cop ile darp edilmesiyle ilgili tutuklama

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Samsun'da alacak verecek meselesi yüzünden bir kişinin copla darp edilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

26.08.2024 18:48
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Samsun'da bir kişinin cop ile darp edilmesiyle ilgi yakalanan şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da alacak verecek meselesi yüzünden bir kişinin copla darp edilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Okay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. polise şikayette bulunarak alacak verecek meselesi yüzünden gittiği adreste copla darp edildiğini ve kafasına silah dayadıklarını iddia etti. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili M.İ.'yi gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.İ. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da bir kişinin cop ile darp edilmesiyle ilgili tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da bir kişinin cop ile darp edilmesiyle ilgili tutuklama - Son Dakika
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