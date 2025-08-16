Samsun'da Boğulma Tehlikesi - Son Dakika
Samsun'da Boğulma Tehlikesi

Samsun'da Boğulma Tehlikesi
16.08.2025 15:15
Afgan anne ve oğlu, denizde akıntıya kapıldı, cankurtaran tarafından kurtarıldı.

Samsun'da denize giren yabancı uyruklu anne ve oğlu boğulma tehlikesi geçirdi.

Atakum ilçesi Atakent Mahallesi sahilinde serinlemek için denize giren Afganistan uyruklu Meryem M. (33) ile 4 yaşındaki oğlu Ali Rıza M. bir süre sonra akıntıya kapıldı. Olay yerinde bulunan cankurtaran tarafından denizden çıkarılan anne ve oğlu, olay yerine gelen ambulans ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Anne ve oğlunun bilinçlerinin açık olduğu öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Cankurtaran, Afganistan, Atakum, samsun, Son Dakika

12:49
Alaska’daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
14:43
Mustafa Destici’den ’’Miras’’ hutbesini eleştirenlere tepki
Mustafa Destici'den ''Miras'' hutbesini eleştirenlere tepki
