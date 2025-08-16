Samsun\'da Boğulma Tehlikesi

Samsun'da denize giren yabancı uyruklu anne ve oğlu boğulma tehlikesi geçirdi.

Atakum ilçesi Atakent Mahallesi sahilinde serinlemek için denize giren Afganistan uyruklu Meryem M. (33) ile 4 yaşındaki oğlu Ali Rıza M. bir süre sonra akıntıya kapıldı. Olay yerinde bulunan cankurtaran tarafından denizden çıkarılan anne ve oğlu, olay yerine gelen ambulans ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Anne ve oğlunun bilinçlerinin açık olduğu öğrenildi. - SAMSUN