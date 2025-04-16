Samsun\'da Boşanma Aşamasındaki Eşine Saldırı

Samsun'un Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren şahsın yanında olay yerine giden yeğeni çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Canik Karşıyaka Mahallesi Ok Sokak'ta dün akşam saat 22.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır sürücüsü Emrah Akpınar (38), boşanma aşamasında olduğu, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 3 çocuk annesi eşi Emine Akpınar'a (36) sokak ortasında tabancayla kurşun yağdırdı. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Emine Akpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olaydan sonra kaçan Emrah Akpınar'ı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili cinayet büro ekipleri, Emrah Akpınar'ın yanında olay yerine giden yeğeni A.Ö.'yü (25) İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde gözaltına aldı. A.Ö., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren ve suçlamaları kabul etmeyen A.Ö., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kayıplara karışan Emrah Akpınar'ın 2016 yılında İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde tartıştığı ağabeyi İdris Akpınar'ı (33) da bıçaklayarak öldürdüğü ve yargılandığı mahkemece 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılıp yaklaşık 5 yıl önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. Polis Emrah Akpınar'ın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Emine Akpınar'ın cenazesi, Derecik Mezarlık Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. - SAMSUN