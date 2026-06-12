Samsun\'da Boşanma Tartışması Kanlı Bitti

Samsun'da boşandığı eşiyle çocuk meselesi nedeniyle tartıştığı öne sürülen kadın, güzellik merkezinde eski eşi tarafından darbedilerek hastanelik edildi. Kendisi de ellerinden yaralanan olayın şüphelisi eski koca ise gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, berber olan N.A., boşandığı güzellik merkezi sahibi eşi N.A.'nın işyerine giderek 3 yaşındaki çocuklarıyla ilgili mesele nedeniyle aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine N.A., E.D.'yi darp ederek hastanelik etti ve işyerlerinin camlarını kırdı. Kendisi de ellerinden yaralanan N.A. ile eşi E.D. hastanelik oldu. E.D. ve N.A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavisi tamamlanan eski koca N.A., İlkadım Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. N.A. polisteki işleminin tamamlanmasının ardından kolları sargılı halde bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN