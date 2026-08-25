Samsun'da Çay Ocağında Kavga: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Samsun'da Çay Ocağında Kavga: 2 Tutuklama

Samsun\'da Çay Ocağında Kavga: 2 Tutuklama
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Bir çay ocağında çıkan kavgada bir kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı.

Samsun'da bir çay ocağında çıkan kavgada bir kişi yaralanırken, gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'ndeki bir çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çay ocağında müşteri olarak bulunan A.E.E. (50) ile iş yerine geldikleri ve müşterilere rahatsızlık verdikleri öne sürülen H.B (37) ve Y.E.30) arasında kavga çıktı. Kavgada A.E.E.'nun darp sonucu burnu ve göz çukuru kemikte kırık oluştu. Olayın ardından polis tarafından yakalanan H.B. ve Y.E. bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Çay Ocağında Kavga: 2 Tutuklama - Son Dakika

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