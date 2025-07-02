Samsun\'da DEAŞ Operasyonu: Bir Gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonunda yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma, Irak'ta bulunduğu dönemde DEAŞ terör örgütü içinde yer aldığı iddia edilen O.H.T.T.'yi (51) gözaltına aldı. O.H.T.T., jandarmadaki sorgusunun ardından İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma TEM Şube ekipleri tarafından "DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.H.T.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN