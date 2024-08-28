Samsun\'da Define Arama Malzemeleriyle Yakalanan 2 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

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Samsun'da 2 kişi polis tarafından define arama malzemesiyle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 kişiyi define arama malzemesiyle yakaladı. Yakalanan şahıslar ile birlikte 1 adet dedektör, 1 adet akım ölçer, 1 adet leğen, 1 adet huni, 1 poşet maske, 1 adet kazma, 1 adet keser, 2 adet çekiç, 2 adet murç ve 1 çift ayakkabı ele geçirildi. 2 şahıs hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldı. - SAMSUN