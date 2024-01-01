Samsun\'da Delici Aletler Ele Geçirildi

delici alet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Samsun merkezinde ve ilçelerinde aranan şahısların yakalanarak süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanması amacıyla 31 Aralık 2023 ile 1 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 9 aranan şahıs ile birlikte birçok suç unsuru ele geçirildi. Uygulama neticesinde yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"5 yıl hırsızlık suçundan 1 kişi, 4 yıl 2 ay uyuşturucu madde ticareti suçundan 1 kişi, yıl 4 ay uyuşturucu madde kullanma suçundan 1 kişi ve 1 yıl 8 ay silahla tehdit suçundan 1 kişi olmak üzere kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların da aralarında bulunduğu; toplam 9 aranan şahıs, 7 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 41 adet kesici/delici alet yakalanmıştır. Samsun Emniyet Müdürlüğü olarak; aranan şahısları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız. Suç ve suçlularla mücadelemiz, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinci ile hız kesmeden devam edecektir." - SAMSUN