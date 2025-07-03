Samsun\'da Demir Sopa ile Darp Olayında 3 Gözaltı

Samsun'da bir kişinin demir sopa ile darp edilmesi olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehanede oturan bir kişiyi dışarı çağıran 3 kişi, şahsı demir sopa ile darbederek kaçtı. Polis yaptığı araştırma sonucu Y.K. ( 22), C.K. (30) ve A.K.'yi (22) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN