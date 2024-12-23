Samsun\'da Dolandırıcılara Hapis Cezası

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Samsun'da internette cep telefonu ilanı verip parayı almalarına rağmen telefonu göndermeyen 2 kişi mahkemece 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da ikamet eden H.T., internetteki Letgo isimli alışveriş sitesinde gördüğü cep telefonu ilanını verenler ile irtibata geçip 11 bin 500 lira para göndermesine rağmen telefonu alamayınca şikayetçi oldu. Olayla ilgili M.E.Ö. ile N.K. adlı kadın hakkında dava açıldı. Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında M.E.Ö. ile N.K., 3 yıl 4'er ay hapis ve ayrıca 19 bin 160'ar lira adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN