Samsun'da Dolandırıcılık Suçlarına Karşı Bilgilendirme Faaliyetleri - Son Dakika
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Samsun'da Dolandırıcılık Suçlarına Karşı Bilgilendirme Faaliyetleri

Samsun\'da Dolandırıcılık Suçlarına Karşı Bilgilendirme Faaliyetleri

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık suçlarını önleme ve bu suça karşı vatandaşları bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu. İl genelinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlükleri/amirliklerince dolandırıcılık suçlarını önleme, daha etkin mücadele etme ve dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla kafe, lokanta, kıraathane, giyim mağazası, park bahçe, kuyumcu, market, cami, eczane, kuaför, dolmuş durağı, okul, cadde ve sokaklarda çalışmalar yapıldı. Faaliyetlerde 7 bin 715 adet dolandırıcılık broşürü dağıtılarak toplamda 10 bin 370 vatandaşa ulaşıldı. Ekiplerce vatandaşlara, 'Kendisini polis, asker veya savcı olarak tanıtarak 'adınız terör örgütüne karıştı, terör örgütlerine yardımda bulundunuz, size operasyon yaptılar, altınınızı, paranızı, inceleyeceğiz' şeklindeki telefon aramaları yapan şahıslar dolandırıcıdır. Cep telefonlarına gelen 'hediye kazandınız' veya 'adınıza icra takibi başlatıldı' şeklindeki mesajlara itibar etmeyiniz. İnternet sitesi üzerinden yaptığınız alışverişlerde 'kapora' adı altında talep edilen bir para gönderimi yapmayınız. Savcı ya da polis sizden operasyon için yardım istemez. Kamu görevlileri sizden hesap numarası para veya altın talep etmez. Aldanmayınız' uyarılarında bulunuldu.

09.05.2024 15:59  Güncelleme: 16:06
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık suçlarını önleme ve bu suça karşı vatandaşları bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu.

İl genelinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlükleri/amirliklerince dolandırıcılık suçlarını önleme, daha etkin mücadele etme ve dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla kafe, lokanta, kıraathane, giyim mağazası, park bahçe, kuyumcu, market, cami, eczane, kuaför, dolmuş durağı, okul, cadde ve sokaklarda çalışmalar yapıldı. Faaliyetlerde 7 bin 715 adet dolandırıcılık broşürü dağıtılarak toplamda 10 bin 370 vatandaşa ulaşıldı.

"Dolandırıcıdır, aldanmayınız"

Ekiplerce vatandaşlara, "Kendisini polis, asker veya savcı olarak tanıtarak 'adınız terör örgütüne karıştı, terör örgütlerine yardımda bulundunuz, size operasyon yaptılar, altınınızı, paranızı, inceleyeceğiz' şeklindeki telefon aramaları yapan şahıslar dolandırıcıdır. Cep telefonlarına gelen 'hediye kazandınız' veya 'adınıza icra takibi başlatıldı' şeklindeki mesajlara itibar etmeyiniz. İnternet sitesi üzerinden yaptığınız alışverişlerde 'kapora' adı altında talep edilen bir para gönderimi yapmayınız. Savcı ya da polis sizden operasyon için yardım istemez. Kamu görevlileri sizden hesap numarası para veya altın talep etmez. Aldanmayınız" uyarılarında bulunuldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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