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Samsun'da Dolandırıcıya Ceza

Samsun'da araç kiralama dolandırıcılığı yapan şahıs, 4 yıl 2 ay hapis ve 15 bin 820 lira ceza aldı.

10.12.2024 17:30
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Samsun'da araç kiralama vaadiyle dolandırıcılık yapan şahıs, 4 yıl 2 ay hapis ve 15 bin 820 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kentte yaşayan M.Ö.C., araç kiralamak için internet üzerinden ilan sayfasındaki telefon numarası ile irtibata geçti. M.Ü.'nün hesabına kiralık araç için 7 bin 600 lira gönderen M.Ö.C., dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu. M.Ü. hakkında dolandırıcılık suçundan dava açıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında M.Ü. mahkemece 4 yıl 2 ay hapis ve ayrıca 15 bin 820 lira adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Dolandırıcıya Ceza - Son Dakika

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