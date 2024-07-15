Samsun'da düğünde çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu - Son Dakika
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Samsun'da düğünde çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu

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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir düğün salonunda çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu. İddiaya göre laf atma sebebiyle çıkan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Polisin müdahalesiyle sonlanan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı, 3 kişi ise darp sonucu hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

15.07.2024 00:53
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Düğünde ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada: Sandalyeler havada uçuştu

1 kişi bıçakla yaralandı, 3 kişi darp sonucu hastanelik oldu

SAMSUN - Samsun'da düğünde çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu, 1 kişi bıçaklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir düğün salonunda yapılan düğünde gerginlik yaşandı. İddiaya göre laf atma sebebiyle çıkan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü.

Düğüne katılan iki grubun birbirine girmesiyle sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada düğün salonundan çığlıklar yükseldi.

Polisin araya girmesiyle sonlanan kavgada 1 kişi bacağından bıçaklandı, 3 kişi darp nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Samsun\'da düğünde çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu
Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da düğünde çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu - Son Dakika

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