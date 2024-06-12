Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 kişi tutuklandı

Samsun'da Narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 126 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 26 kişi tutuklanırken, 28 kişi adliyeye sevk edildi. Operasyonlar devam ediyor.

12.06.2024 18:04
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Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen ve 126 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda 26 kişi tutuklanırken, 28 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından önceden tespit edilen 100'ün üzerinde adrese dün sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat, ilçe müdürlükleri, şube müdürlükleri ve polis merkezleri personellerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcısı yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Cezaevinde tutuklu bulunanların da aralarında bulunduğu 126 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında dün Samsun Adliyesine sevk edildi 26 kişinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon kapsamında 28 kişi de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Diğer gözaltında bulunan şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 kişi tutuklandı - Son Dakika

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