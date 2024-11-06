Samsun'da Ekim'de 973 Trafik Kazası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da Ekim'de 973 Trafik Kazası

Samsun\'da Ekim\'de 973 Trafik Kazası

2024 Ekim'inde Samsun'da 973 kaza meydana geldi; 1 ölü, 632 yaralı var.

06.11.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 2024 Ekim ayında polis bölgesinde meydana gelen 973 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 632 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar, 2024 yılının Ekim ayında da birçok acının yaşanmasına yol açtı. Ekim ayında Samsun'da 428'i ölümlü-yaralamalı ve 545'i maddi hasarlı toplamda 973 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 632 kişi yaralandı.

Türkiye genelinde 243 kişi öldü

Türkiye genelinde Ekim ayında 58 bin 385 kaza meydana geldi. Bu kazaların 197'si ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 223 kişi hayatını kaybetti, 36 bin 509 kişi yaralandı. Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 848'ini bisiklet, 8'ini at arabası, 3 bin 660'ını motorlu bisiklet, 9 bin 635'ini motosiklet, 19 bin 374'ünü otomobil, 927'sini minibüs, 5 bin 719'unu kamyonet, 646'sını kamyon, 788'ini çekici, 702'sini otobüs, 364'ünü traktör, 11'sini arazi taşıtı, 80'nini özel amaçlı, 48'ini iş makinesi, 24'ünü ambulans, 9'unu tanker, 3'ünü tren, 13'ünü tramvay ve 721'ini diğer araçlar oluşturdu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, samsun, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Ekim'de 973 Trafik Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:57 Katar’da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı Katar'da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı
14:48 Trump kazandı, Berat Albayrak gündem oldu Trump kazandı, Berat Albayrak gündem oldu
14:16 Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi
13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
12:18 Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump
22:19 Deniz Akkaya, eski eşinin iddialarına yanıt verdi Deniz Akkaya, eski eşinin iddialarına yanıt verdi
22:17 Cimbom’a dev sponsor Kasaya girecek para dudak uçuklatıyor Cimbom'a dev sponsor! Kasaya girecek para dudak uçuklatıyor
21:55 Bitcoin 70 bin doları aştı: Bitcoin fiyatının yükselişinin temel sebepleri Bitcoin 70 bin doları aştı: Bitcoin fiyatının yükselişinin temel sebepleri
21:34 L-Gante ile canlı yayında dudak dudağa öpüşen Wanda Nara sessizliğini bozdu L-Gante ile canlı yayında dudak dudağa öpüşen Wanda Nara sessizliğini bozdu
21:29 ABD’de tarihi günde bir açıklama da Harris’ten: Önümdeki göreve odaklandım ABD'de tarihi günde bir açıklama da Harris'ten: Önümdeki göreve odaklandım
21:23 Tutuklanan ve yerine kayyum atanan Ahmet Özer’den cezaevinden mesaj Tutuklanan ve yerine kayyum atanan Ahmet Özer'den cezaevinden mesaj
21:22 Netanyahu’nun sağ kolu Gallant’ın üzerini neden çizdiği belli oldu Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 16:53:07. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da Ekim'de 973 Trafik Kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.