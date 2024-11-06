Samsun\'da Ekim\'de 973 Trafik Kazası

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Samsun'da 2024 Ekim ayında polis bölgesinde meydana gelen 973 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 632 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar, 2024 yılının Ekim ayında da birçok acının yaşanmasına yol açtı. Ekim ayında Samsun'da 428'i ölümlü-yaralamalı ve 545'i maddi hasarlı toplamda 973 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 632 kişi yaralandı.

Türkiye genelinde 243 kişi öldü

Türkiye genelinde Ekim ayında 58 bin 385 kaza meydana geldi. Bu kazaların 197'si ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 223 kişi hayatını kaybetti, 36 bin 509 kişi yaralandı. Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 848'ini bisiklet, 8'ini at arabası, 3 bin 660'ını motorlu bisiklet, 9 bin 635'ini motosiklet, 19 bin 374'ünü otomobil, 927'sini minibüs, 5 bin 719'unu kamyonet, 646'sını kamyon, 788'ini çekici, 702'sini otobüs, 364'ünü traktör, 11'sini arazi taşıtı, 80'nini özel amaçlı, 48'ini iş makinesi, 24'ünü ambulans, 9'unu tanker, 3'ünü tren, 13'ünü tramvay ve 721'ini diğer araçlar oluşturdu. - SAMSUN