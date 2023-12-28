 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da Enişte Saldırısı: Genç Hayatını Kaybetti, Baba Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da Enişte Saldırısı: Genç Hayatını Kaybetti, Baba Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Semih Asilkefeli ile eniştesi Ersin K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Enişte, Semih Asilkefeli'yi bıçakla ağır yaraladı ve baba Haluk Asilkefeli de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak Semih Asilkefeli hayatını kaybetti. Enişte ise polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun\'da Enişte Saldırısı: Genç Hayatını Kaybetti, Baba Yaralandı
28.12.2023 - 02:38,
Abone Ol

Samsun'da eniştesinin bıçaklı saldırısına uğrayan genç hayatını kaybederken, babası da yaralandı.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Çilhane Mahallesi Vatan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semih Asilkefeli (22) ile eniştesi Ersin K. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Enişte Ersin K., Semih Asılkefeli'yi bıçakla ağır yaraladı. Olayı ayırmaya çalışan baba Haluk Asilkefeli de elinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Semih Asilkefeli ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (ÖMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralı genç, Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Enişte Ersin K. ise polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Samsun, Bafra, Saldırı, Olay, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Soruşturma, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Enişte Saldırısı: Genç Hayatını Kaybetti, Baba Yaralandı - Son Dakika


23:50
Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
23:37
İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23
Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56
Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55
Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:13
CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum
21:02
İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01
Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi

Son Dakika
23:50 Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
23:37 İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23 Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56 Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55 Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:13 CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum
21:02 İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01 Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi
20:47 Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44 Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 03:21:17. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Enişte Saldırısı: Genç Hayatını Kaybetti, Baba Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement