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Samsun'da Polis Tarafından Esrar Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Polis Tarafından Esrar Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, C.D. ve K.Ş. isimli şahısların üzerinde toplam 187,96 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun\'da Polis Tarafından Esrar Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı
21.01.2024 - 11:31,
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Samsun'da polis tarafından esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Yeşilırmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çarşamba Narkotik Büro Amirliği ekipleri, C.D. ve K.Ş.'yi takibe aldı. Söz konusu şahıslar 3 parça halinde toplam 187,96 gram esrar ile yakalandı. Olay ile soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Polis Tarafından Esrar Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Polis Tarafından Esrar Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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