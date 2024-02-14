Samsun'da evde uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da evde uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Samsun\'da evde uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Samsun'un Terme ilçesinde polis ekipleri bir evde yaptıkları aramada 1 ruhsatsız tüfek, 4 kartuş, 1 şarjör, 43 adet tabanca fişeği, 1,76 gr bonzai, 0,22 gr kenevir tohumu ve 1 adet hassas terazi buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14.02.2024 13:23
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Samsun'da bir evde arama yapan polis, uyuşturucu ve silah ele geçirdi.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alınan bilgiler doğrultusunda bir evde arama yaptı. Yapılan aramada, 1 ruhsatsız tüfek, 4 kartuş, 1 şarjör, 43 adet tabanca fişeği, 1,76 gr bonzai, 0,22 gr kenevir tohumu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Samsun'da evde uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Son Dakika
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