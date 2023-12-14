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Samsun'da Evden Çalınan Kredi Kartıyla Alışveriş Yapan 3 Hırsız Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Evden Çalınan Kredi Kartıyla Alışveriş Yapan 3 Hırsız Yakalandı

Samsun'un Terme ilçesinde bir evden çalınan kredi kartıyla yapılan alışverişleri tespit eden jandarma ekipleri, 3 hırsızı yakalayarak tutukladı. Çalınan eşyalar sahibine teslim edildi.

Samsun\'da Evden Çalınan Kredi Kartıyla Alışveriş Yapan 3 Hırsız Yakalandı
14.12.2023 - 23:20,  Güncelleme: 23:22
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Samsun'da bir evden çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yapan 3 hırsız jandarma ekiplerince yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç.'ye ait evden kredi kartı, 50 kilo fındık, 2 adet araç lastiği ve araç aküsü çalındı ve aracın camları kırıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışma sonucu mağdur şahsın kredi kartı hesap hareketleri incelendi. Kredi kartı ile alışveriş yapıldığının tespit edilmesi üzerine söz konusu işyerinin kamera kayıtlarından T.A., E.Ş. ve Y.E.A. isimli şahısların alışveriş yaptıkları tespit edildi. 3 kişi evlerinde yapılan arama sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Aramada ele geçirilen kredi kartı ve 2 adet araç lastiği sahibine teslim edildi. T.A., E.Ş. ve Y.E.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Evden Çalınan Kredi Kartıyla Alışveriş Yapan 3 Hırsız Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Evden Çalınan Kredi Kartıyla Alışveriş Yapan 3 Hırsız Yakalandı - Son Dakika
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