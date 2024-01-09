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Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında bir kişi gözaltına alındı

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ operasyonu kapsamında Samsun'da bir kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

Samsun\'da FETÖ soruşturması kapsamında bir kişi gözaltına alındı
09.01.2024 - 10:47,
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Samsun'da bir kişi FETÖ soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonu kapsamında Samsun'da bir kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Nazilli, Samsun, Terör, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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