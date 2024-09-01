Samsun'da fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı

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Samsun'un Atakum ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün virajı alamayarak devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı. Yaralılar, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile 19 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

01.09.2024 21:55
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Samsun'da fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı

SAMSUN - Samsun'da fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Cami Mahallesi Gürpınar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alper K. idaresindeki 55 AOP 709 plakalı minibüs rampa aşağı inerken virajı döndükten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada, araç sürücüsü ile birlikte 18 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile 19 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundular. Görgü şahitleri araçta 20 kişinin olduğunu, 2 kişinin hastaneye gitmediğini 18 kişinin ambulanslarla hastanelere kaldırıldığını söylediler. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı - Son Dakika

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