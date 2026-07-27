Samsun\'da Fuhuş Operasyonu: 3 Kişi Serbest

Samsun'un Atakum ilçesinde bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Atakum'da faaliyet gösteren bir masaj salonuna operasyon düzenlendi. Yürütülen çalışmada "fuhuş için yer temin etmek ve fuhşa teşvik, aracılık" suçları kapsamında işletme sahibi İ.Z. adlı kadın ile çalışanlar M.H. ve C.H. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.