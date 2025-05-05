Samsun'da Fuhuş Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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Samsun'da Fuhuş Operasyonu: 5 Tutuklama

Samsun\'da Fuhuş Operasyonu: 5 Tutuklama

Samsun'da polis, masaj salonlarına düzenlediği operasyonda 5 kişiyi tutukladı, 2 kişi serbest bırakıldı.

05.05.2025 18:53
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Samsun'da masaj salonlarına polis tarafından düzenlenen operasyonda "insan ticareti" ile "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarından gözaltına alınan 2'si kadın 5 kişi tutuklanırken, 1'i kadın 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince "insan ticareti" ile "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde faaliyet gösteren 2 SPA merkezine (masaj salonu) eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3'ü kadın 7 kişi gözaltına alınırken, fuhuştan 3'ü yabancı uyruklu 22 kadın da mağdur sıfatıyla emniyete götürülerek ifadeleri alındı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünde sorgulanan 7 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.H., O.Ş., O.U.ile H.K. ve M.K. adlı kadınlar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.C. ile Ö.Ö. adlı kadın ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Fuhuş Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika

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