Samsun'da silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde kimyasal sızıntı - Son Dakika
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Samsun'da silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde kimyasal sızıntı

Samsun\'da silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde kimyasal sızıntı
04.06.2026 01:15  Güncelleme: 01:17
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir geri dönüşüm tesisine düzenlenen silahlı saldırıda kimyasal sızıntı meydana geldi. Hafif etkilenen 6 polis taburcu edilirken, şüpheli yakalandı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bir geri dönüşüm firmasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası iş yerinde kimyasal sızıntı meydana gelirken, kimyasal sızıntıdan hafif şekilde etkilenen 6 polis, kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana gelen olayda, U.G.'nin, komşu iş yerinde faaliyet gösteren O.K.'ya ait geri dönüşüm tesisine silahla ateş ettiği iddia edildi. Açılan ateş sonucu iş yerinde bulunan solvent ve tiner dolu 1 tonluk 4 depo zarar görürken depoların delinmesi nedeniyle kimyasal maddelerin iş yeri içerisine sızması sonucu olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 19 Mayıs Sanayi Sitesi'ne bağlanan tüm yollarda polis ekipleri önlem alarak, sanayiye giriş çıkışları kapattı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tüfek ele geçirilirken, olayın ardından araçla bölgeden ayrılan U.G. ise Canik ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Öte yandan olayın mülk sahibi ile kiracı arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

Kimyasal sızıntının kontrol altına alınması amacıyla olay yerine sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD, ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sürerken, kimyasal sızıntıdan hafif şekilde etkilenen 6 polis, kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Samsun, Yaşam, Çevre, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde kimyasal sızıntı - Son Dakika

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