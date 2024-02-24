Samsun'da yapılan aramalarda gümrük kaçağı içki ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da yapılan aramalarda gümrük kaçağı içki ele geçirildi

Samsun\'da yapılan aramalarda gümrük kaçağı içki ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramalarda, gümrük kaçağı içki bulunan bir araç ve işyeri tespit edildi. Aramalarda toplamda 24 adet 500 ml'lik plastik şişelerde parfüm, 75 adet 50 ml'lik cam şişelerde parfüm, 18 adet 10 ml'lik cam şişelerde parfüm, 2 adet 100 ml'lik cam şişelerde parfüm ve 1 adet 0.5 lt'lik pet şişede yarı dolu parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

24.02.2024 19:37  Güncelleme: 19:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da polis tarafından bir araçta ve işyerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara yolu polis uygulama noktasında durdurulan araçta ve şahısların Canik ilçesindeki iş yerlerinde yapılan aramalarda tamamı gümrük kaçağı, 24 adet 500 ml'lik plastik şişelerde parfüm, 75 adet 50 ml'lik cam şişelerde parfüm, 18 adet 10 ml'lik cam şişelerde parfüm, 2 adet 100 ml'lik cam şişelerde parfüm ve 1 adet 0.5 lt'lik pet şişede yarı dolu parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da yapılan aramalarda gümrük kaçağı içki ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 23:53:30. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da yapılan aramalarda gümrük kaçağı içki ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement