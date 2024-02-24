Samsun\'da yapılan aramalarda gümrük kaçağı içki ele geçirildi

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Samsun'da polis tarafından bir araçta ve işyerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara yolu polis uygulama noktasında durdurulan araçta ve şahısların Canik ilçesindeki iş yerlerinde yapılan aramalarda tamamı gümrük kaçağı, 24 adet 500 ml'lik plastik şişelerde parfüm, 75 adet 50 ml'lik cam şişelerde parfüm, 18 adet 10 ml'lik cam şişelerde parfüm, 2 adet 100 ml'lik cam şişelerde parfüm ve 1 adet 0.5 lt'lik pet şişede yarı dolu parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN