Samsun'da Hastane Hırsızı Yakalandı

3.Sayfa

Samsun'da bir hastanenin hasta odasından cep telefonu çalın şahıs kısa sürede yakalandı.

Olay, 19 Aralık Perşembe günü saat 22.00 sıralarında bir hastanede meydana geldi. Hastanın odasından cep telefonunun çalınması üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık şüphelisinin M.G. (46) olduğu tespit edildi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlığa konu olan cep telefonu, yapılan araştırmalar ve soruşturma neticesinde müşteki şahsa sorunsuz bir şekilde teslim edildi. Çalınan telefonunu satın aldığı belirlenen Ş.G. (54) adlı telefoncu hakkında da 'suç eşyasını satın almaktan' adli işlem başlatıldı.

Yakalanan M.G. adlı şahıs adliyeye sevk edildi. - SAMSUN