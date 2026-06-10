Samsun'da Hırsız Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Hırsız Yakalandı

Samsun\'da Hırsız Yakalandı
10.06.2026 17:26
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İlkadım'da bir evden 2 televizyon çalan S.K., jandarma tarafından tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir eve girerek 2 adet televizyon çaldığı tespit edilen şahıs, jandarmanın çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Aşağıavdan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eve giren hırsız, 2 adet televizyonu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları takip ve araştırma sonucunda olayı S.K.'nin (27) gerçekleştirdiğini tespit etti. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan S.K., işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren şüpheli, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, İlkadım, Samsun, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Hırsız Yakalandı - Son Dakika

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