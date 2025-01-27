Samsun'da Hırsızlık Kovalamacası - Son Dakika
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Samsun'da Hırsızlık Kovalamacası

Samsun\'da Hırsızlık Kovalamacası

Polis, çaldığı aracı kaçıran hırsız zanlısını kovalamaca sonucu yakalayıp ödüllendirildi.

27.01.2025 17:09
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Samsun'da çaldığı hafif ticari araç ile kaçan 19 yaşındaki hırsızlık zanlısını film sahnelerini aratmayacak şekilde kovalamaca sonucu yakalayan polis memurları, Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş tarafından ödüllendirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ayvacık ilçesine 18. kilometre uzaklıkta bulunan Karşıdöngel Mahallesi'nden dün sabaha karşı 55 ANR 12 plakalı hafif ticari aracı çalan inşaat işçisi O.D.(19), araçla kaçtı. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Polis, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından çalıntı aracın Samsun istikametine doğru ilerlediğini tespit etti. Saat 07.30 gibi Samsun- Ordu karayolundaki polis uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayan O.D., araçla kaçmayı sürdürdü. Samsun polisi alarma geçti.

Tekkeköy ilçesinde polisin 'dur' ihtarına da uymayıp bir araca çarpan O.D., polisin yolu kesmesi üzerine kaldırıma çıkıp kaçmayı sürdürdü. Canik ilçesi Yeni Mahalle Stat Kavşağı Atatürk Bulvarı üzerinde de bir araca çarpıp yoluna devam eden O.D., peşinde olan polis ekibine yakalanacağını anlayınca İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Gar Kavşağı Atatürk Bulvarı üzerinde aracı yola bırakıp yaya olarak kaçmaya kalktı. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanan O. D., gözaltına alınıp jandarmaya teslim edildi.

Emniyet Müdürü Arıbaş'tan ödül

Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, araç hırsızlığı zanlısını film gibi kovalamaca sonucu kısa sürede yakalayan Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliğinde görevli polis memurları Tuncay Bay ve Yakup Öztürk'ü "üstün gayretlerinden" dolayı makamında kabul edip ödüllendirdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Hırsızlık Kovalamacası - Son Dakika

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