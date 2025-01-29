Samsun\'da Hurda Araç Ruhsatı Hırsızlığı

3.Sayfa

Samsun'da 10 hurda araca ait ruhsatları çaldıkları iddia edilen 1'i kadın 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Örnek Sanayi Sitesinde bulunan V.Ç.'ye ait işyerinde 23 Ocak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyerinden 10 ayrı hurda aracın ruhsatları çalındı. Olayın polise bildirilmesi üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını S.D.(30) ve P.A.(34) adlı kadının gerçekleştirdiğini tespit etti. P.A. adlı kadın ile S.D. isimli şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.D. ve P.A. hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN