Samsun'da İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti

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Samsun'da çalıştığı inşaatın ikinci katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Çarşamba ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Zafer Sağın (32) dengesini kaybederek ikinci kattan aşağı düştü. Ağır yaralanan Sağın, Çarşamba Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Van Ercişli olduğu öğrenilen Zafer Sağın, Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN