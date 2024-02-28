Samsun'da İşyerinden Cep Telefonu Çalan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da İşyerinden Cep Telefonu Çalan Şahıs Tutuklandı

Samsun\'da İşyerinden Cep Telefonu Çalan Şahıs Tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan bir işyerine geceleyin giren Z.T., 3 adet cep telefonunu çaldığı iddiasıyla tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Z.T., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

28.02.2024 17:55  Güncelleme: 17:56
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Samsun'da gece saatlerinde girdiği iş yerinden 3 adet cep telefonu çalan şahıs tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Gazi Caddesi'nde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyerine geceleyin girip 3 adet cep telefonu çaldığı iddia edilen Z.T. Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Z.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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