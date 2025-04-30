Samsun'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi, 4 bin 566 adet uyuşturucu hap, 2 tabanca ve 100 adet tabanca fişeği ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik İlçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu C.T.A. ve Ö.D.isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların evlerine operasyon düzenlendi. Evlerde, evlerin ardiye ve merdivenlerde yapılan aramalarda el valizi, çanta ve poşetler içine saklanmış 4 bin 566 adet sentetik ecza uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 100 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan C.T.A. ve Ö.D., "Uyuşturucu madde ticareti yapmak " suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler.