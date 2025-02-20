Samsun\'da Kaçak 20 Bin Makaron Ele Geçirildi

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Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 20 bin adet doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada 20 bin adet doldurulmuş ve bandrolsüz makaron ele geçirildi. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 karton koli içinde toplam 20 bin adet doldurulmuş ve bandrolsüz makaron olduğu tespit edildi. Ele geçirilen kaçak ürünler muhafaza altına alınırken, 1 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. - SAMSUN