Samsun'da Kaçak İçki Operasyonu: 13 Gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da Kaçak İçki Operasyonu: 13 Gözaltı

Samsun\'da Kaçak İçki Operasyonu: 13 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

04.12.2024 23:00
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Samsun'da polis tarafından düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 13 kişi gözaltı alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde eş zamanlı olarak alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca,18 şişe gümrük kaçağı alkollü içki, 700 paket gümrük kaçağı sigara, 10 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 42 adet gümrük kaçağı telefon aksesuarı, 94 adet tabanca fişeği2 adet uyuşturucu içme aparatı ve 1 adet muşta ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Kaçak İçki Operasyonu: 13 Gözaltı - Son Dakika

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