Samsun\'da Kaçak Nargile Tütünü Operasyonu

Samsun'un Atakum ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 179 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir ikamet ve araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 179 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.